Búsqueda intensificada en La Rioja por la desaparición de Víctor Daniel Reynoso

La Policía de La Rioja busca urgentemente a Reynoso Víctor Daniel, desaparecido desde el 21 de mayo. Se solicita la colaboración de la comunidad para su localización.

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La búsqueda de Reynoso Víctor Daniel, un hombre de 51 años desaparecido desde el 21 de mayo, ha llevado a la Policía de la Provincia de La Rioja a solicitar la colaboración de la comunidad. La Dirección General de Investigaciones, a través de la División Seguridad Personal, ha emitido un comunicado reafirmando la urgencia de encontrarlo, destacando su residencia en la calle Chile N° 147, en el Barrio Benjamín Rincón.

Reynoso es descrito como de aproximadamente 1,65 metros de altura, con tez trigueña, calvo, ojos marrón oscuro y contextura delgada. Hasta el momento, no se tiene información sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición. Las autoridades instan a cualquier persona que pueda tener información a comunicarse a la línea de emergencia 911 o a los teléfonos 380-4368992 y 3804710248.

La inquietud en el barrio y en toda la provincia ha llevado a los vecinos a organizar grupos de búsqueda, evidenciando el compromiso comunitario por encontrar respuestas y asegurar la seguridad de todos. Este caso resalta la importancia de la colaboración entre las autoridades y la sociedad civil, donde cada dato puede ser crucial para resolver la situación de Reynoso y restaurar la tranquilidad en su entorno.