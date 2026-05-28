La Ley de Lemas en La Rioja: incertidumbre mientras se espera la decisión del gobernador

La secretaria de Transporte, Alcira Brizuela, afirmó que la decisión sobre la Ley de Lemas y la sucesión gubernamental dependerá del gobernador Ricardo Quintela. Se destacan Teresita Madera, Gabriela Pedrali y Florencia López como posibles candidatas.

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La secretaria de Transporte y Movilidad, Alcira Brizuela, dialogó sobre el futuro político del Partido Justicialista (PJ) y la posible implementación de la Ley de Lemas. Brizuela afirmó que la decisión final recae en el gobernador Ricardo Quintela, quien determinará si enviará el proyecto a la Cámara de Diputados.

En cuanto a las elecciones, Brizuela destacó la importancia de los consensos y las encuestas para la elección del sucesor gubernamental. Señaló que es fundamental observar quién tiene mejor posicionamiento, mencionando a Teresita Madera, Gabriela Pedrali y Florencia López como figuras destacadas en el oficialismo. “Hay tres mujeres en la cancha”, expresó, aunque dejó abierto el espacio para posibles candidatos masculinos.

Brizuela reafirmó su lealtad al gobernador, manifestando su respeto por las decisiones de su líder, Ricardo Quintela, y subrayando que todavía no hay movimientos concretos en la esfera electoral.