Sábado, 30 de Mayo 2026
Política

Asamblea urgente en La Rioja: politólogos discuten futuro de la Comisión Directiva

Un grupo de politólogos de La Rioja convoca a una Asamblea urgente para exigir elecciones, tras denunciar la caducidad de mandato de la Comisión Directiva desde 2020. La situación genera tensiones y podría derivar en acciones judiciales.

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Asamblea urgente en La Rioja: politólogos discuten futuro de la Comisión Directiva
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Un grupo de matriculados del Consejo Profesional de Ciencia Política de La Rioja ha decidido llevar a cabo una Asamblea urgente debido a la caducidad del mandato de la actual Comisión Directiva, que está en funciones desde febrero de 2018. Este colectivo, que se autodenomina «Politólogos/as Autoconvocados/as», desestimó un aviso institucional reciente de la cúpula directiva y sostiene que el mandato de las autoridades actuales feneció en febrero de 2020, de acuerdo con la Ley Provincial N° 9.080.

Los autoconvocados argumentan que la prolongación del mandato carece de sustento legal, dado que no fue aprobada en ninguna asamblea ni mediante un proceso electoral. En su comunicado, invocan la Ley de Procedimiento Administrativo local para respaldar la nulidad de las acciones de la Comisión Directiva saliente. Además, recuerdan que su derecho a reclamar está protegido por la Constitución Nacional y la de la provincia.

La Asamblea tiene como objetivo debatir la falta de autoridades y planificar la elección de nuevas, exigiendo transparencia en la presentación de balances y rechazando cualquier forma de intimidación. Los profesionales invitan a todos los politólogos de la provincia a participar y asegurar el funcionamiento democrático de la institución.

Etiquetas: la rioja consejo profesional de ciencia política asamblea urgente elecciones política provincial transparencia
TL;DR

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