Alerta amarilla por lluvias y niebla: precauciones necesarias en La Rioja este miércoles

El Sistema Provincial de Emergencias emitió alerta amarilla por lluvias y niebla en La Rioja, recomendando precaución en rutas. Se prevén vientos de hasta 80 km/h en Vinchina y General Lamadrid.

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El Sistema Provincial de Emergencias (SPE) ha emitido un alerta amarilla por lluvias aisladas y niebla en La Rioja, que afecta a toda la provincia. Se recomienda a los habitantes tener precaución al transitar por rutas y calles debido a las condiciones climáticas adversas.

Este aviso estará vigente desde la noche del miércoles y se extenderá hasta la mañana del jueves. El reporte indica que se podrían presentar precipitaciones de diversas intensidades en diferentes puntos de La Rioja. Además, hay un alerta por niebla en los 18 departamentos, lo que podría reducir la visibilidad y aumentar el riesgo de accidentes, sobre todo en las primeras horas del día.

Asimismo, se ha lanzado una alerta preventiva por fuertes vientos en los departamentos Vinchina y General Lamadrid, donde se esperan ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Las autoridades piden a la comunidad estar informada a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios durante los períodos de mayor intensidad de los fenómenos meteorológicos.

El monitoreo de las condiciones climáticas se mantendrá en las próximas horas para evaluar la situación en toda La Rioja, mientras las autoridades trabajan para asegurar la seguridad de los ciudadanos ante posibles emergencias.