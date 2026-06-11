Movilizaciones en La Rioja: familiares de Jéssica Mercado exigen justicia en la Plaza 25 de Mayo

Familiares de Jéssica Mercado exigen respuestas en la Plaza 25 de Mayo sobre el femicidio ocurrido a comienzos de año, en medio de un creciente reclamo por justicia y políticas contra la violencia de género.

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Familiares de Jéssica Mercado se congregaron en la Plaza 25 de Mayo para exigir justicia y avances en la investigación de su femicidio, ocurrido a comienzos de año. La madre de Jéssica expresó su angustia ante la falta de novedades y reclamó los resultados de la investigación interna que las autoridades judiciales habían prometido.

Durante la manifestación, la madre subrayó la necesidad de identificar posibles responsabilidades institucionales relacionadas con este caso que ha impactado a la comunidad. La situación ha generado un fuerte clamor social que no solo busca justicia para Jéssica, sino también un compromiso efectivo de las autoridades para abordar la violencia de género.

El femicidio ha impulsado a diversas organizaciones de derechos humanos y feministas a movilizarse, demandando cambios en las políticas públicas y una mayor transparencia del sistema judicial. La falta de respuestas claras ha intensificado la angustia de la familia y de quienes apoyan la causa, resaltando la urgencia de políticas efectivas contra la violencia hacia las mujeres en Argentina.

La lucha de la madre de Jéssica es un ejemplo del coraje que muchas familias enfrentan en la búsqueda de justicia, en un contexto donde la violencia de género sigue siendo un tema crítico y preocupante.