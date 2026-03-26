Innovación en La Rioja: Estudiantes crean el primer robot humanoide de la provincia

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El desarrollo de un robot humanoide por parte de jóvenes de La Rioja fue presentado en un evento oficial, recibiendo elogios de autoridades provinciales. Este logro destaca el esfuerzo y la dedicación de un equipo que incluye al ingeniero electrónico Javier Nieto, y los estudiantes de ingeniería Agustín Herrera y Francisco Piteti.

Durante la presentación, el director del Cluster Tecnológico del ISAE, José Nieto, subrayó que se trata del primer robot antropomorfo desarrollado en la provincia y que su diseño se basa en software libre modificado. Este avance resalta la capacidad de innovación de los jóvenes y la importancia de la formación en ciencia y tecnología.

El gobernador Ricardo Quintela también celebró el hito en sus redes sociales, destacando la importancia de seguir apostando por la tecnología y el conocimiento. El robot, que puede ser utilizado como asistente educativo y en eventos, representa un recurso estratégico para el desarrollo del país y refleja un futuro prometedor en el ámbito tecnológico.