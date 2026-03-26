Jueves, 26 de Marzo 2026
Innovación en La Rioja: Estudiantes crean el primer robot humanoide de la provincia
Tecnología

Innovación en La Rioja: Estudiantes crean el primer robot humanoide de la provincia

El primer robot humanoide fabricado por jóvenes de La Rioja fue presentado oficialmente, destacando su potencial como asistente educativo y su impacto en la innovación tecnológica local.

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El desarrollo de un robot humanoide por parte de jóvenes de La Rioja fue presentado en un evento oficial, recibiendo elogios de autoridades provinciales. Este logro destaca el esfuerzo y la dedicación de un equipo que incluye al ingeniero electrónico Javier Nieto, y los estudiantes de ingeniería Agustín Herrera y Francisco Piteti.

Durante la presentación, el director del Cluster Tecnológico del ISAE, José Nieto, subrayó que se trata del primer robot antropomorfo desarrollado en la provincia y que su diseño se basa en software libre modificado. Este avance resalta la capacidad de innovación de los jóvenes y la importancia de la formación en ciencia y tecnología.

El gobernador Ricardo Quintela también celebró el hito en sus redes sociales, destacando la importancia de seguir apostando por la tecnología y el conocimiento. El robot, que puede ser utilizado como asistente educativo y en eventos, representa un recurso estratégico para el desarrollo del país y refleja un futuro prometedor en el ámbito tecnológico.

Etiquetas: la rioja robot humanoide innovación tecnológica gobierno provincial educación ISAE
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