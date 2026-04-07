Martes, 7 de Abril 2026
Artemis II marca un hito con imágenes inéditas del lado oculto de la Luna
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Artemis II marca un hito con imágenes inéditas del lado oculto de la Luna

La misión Artemis II ha alcanzado un récord de 252.756 millas de distancia de la Tierra y ha capturado imágenes detalladas de la cara oculta de la Luna, incluyendo el cráter Ohm. Estos logros podrían revolucionar la exploración espacial y motivar a futuras generaciones a mirar hacia el cielo.

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La misión Artemis II ha alcanzado un importante hito en la exploración espacial al capturar imágenes impactantes durante su sobrevuelo por la cara oculta de la Luna. Este suceso se produjo el 6 de abril, cuando la nave Orión logró un nuevo récord de distancia respecto a la Tierra, alcanzando un máximo de 252.756 millas (aproximadamente 406.770 kilómetros).

Entre las imágenes destacadas se encuentra una emblemática "puesta de Tierra", que recuerda la famosa fotografía "Earthrise" tomada durante la misión Apolo 8. La nave se acercó a solo 4.070 millas de la superficie lunar, permitiendo la obtención de detalles de alta precisión sobre el lado oscuro del satélite. Este acercamiento no solo es crucial para futuras misiones, sino que también inspira a nuevas generaciones a mirar hacia el cielo.

La fotografía principal muestra el cráter Ohm, ofreciendo datos valiosos para la geología lunar. La misión Artemis II representa un esfuerzo colaborativo entre diferentes países y organizaciones, con el objetivo de fomentar la exploración del espacio y la posibilidad de establecer una presencia sostenible en la Luna y Marte.

Etiquetas: internacional exploración espacial misión artemis ii imágenes lunares geología lunar cooperación internacional
TL;DR

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