Viernes, 10 de Abril 2026
La cápsula Orión de Artemis II: retorno a la Tierra fijado para abril de 2026
Tecnología

La cápsula Orión de Artemis II: retorno a la Tierra fijado para abril de 2026

La cápsula Orión de la misión Artemis II amerizará el 10 de abril de 2026, tras un viaje de 1.100.000 km que incluyó una órbita lunar. El rescate será coordinado por la Marina estadounidense.

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La misión Artemis II culminará este viernes 10 de abril de 2026, con el descenso de la cápsula Orión frente a las costas de San Diego, California, previsto para las 21:07 (hora de Argentina). Esta fase marca un momento crucial tras un recorrido de aproximadamente diez días y una histórica órbita lunar.

La tripulación, integrada por miembros de NASA y la Agencia Espacial Canadiense, será rescatada por la Marina de Estados Unidos inmediatamente después del amerizaje. Antes de ser trasladados a Houston, recibirán atención médica a bordo del USS John P. Murtha.

El descenso implicará atravesar la atmósfera a casi 40.000 km/h, donde las temperaturas alcanzarán más de 2.500 ℃. Durante aproximadamente seis minutos, se espera una interrupción en las comunicaciones debido al plasma generado por la fricción. La cápsula cuenta con un escudo térmico mejorado, desarrollado para soportar estas condiciones extremas.

Después de superar esta fase crítica, Orión desplegará sus paracaídas para un descenso controlado al océano, mientras que helicópteros Seahawk coordinarán el rescate en el Océano Pacífico. La misión, que incluye un récord de distancia de 400.000 km desde la Tierra, ha sido un hito en la exploración espacial.

Etiquetas: argentina misión artemis ii descenso cápsula orión tecnología espacial nasa san diego
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