Confianza laboral en la IA: 70% de los argentinos se siente preparado para usarla
El 73% de los trabajadores argentinos confía en usar inteligencia artificial en sus labores, superando el promedio global. Además, el 63% considera que mejora su productividad. Este cambio resalta la importancia de formar a la fuerza laboral en habilidades digitales para enfrentar desafíos futuros.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 día 1 min de lectura
Un reciente estudio de Randstad indica que el 73% de los trabajadores argentinos confía en su habilidad para utilizar la inteligencia artificial (IA) en sus labores diarias, superando el promedio global del 69%. Esta confianza refleja un cambio en la percepción de la IA, que ya no se ve como una mera promesa, sino como una herramienta efectiva para mejorar el desempeño laboral.

Además, el 63% de los trabajadores en Argentina considera que la IA contribuye a aumentar su productividad, alineándose con el promedio mundial de 62%. En comparación regional, México lidera este aspecto con un 70% de reconocimiento entre sus trabajadores, mientras que Argentina y Chile comparten el 63%, y Uruguay se queda atrás con solo un 54%.

Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, señala que este nivel de confianza es alentador, destacando la necesidad de desarrollar habilidades digitales y de IA en la fuerza laboral para evitar brechas de acceso. La adopción de estas tecnologías se presenta como un desafío para las organizaciones que buscan asegurar la formación adecuada de sus empleados.

Etiquetas: argentina inteligencia artificial productividad empleo habilidades digitales randstad
