Viernes, 23 de Enero 2026
Neuquén implementa tecnología avanzada para combatir el narcotráfico en la región.
Neuquén implementa tecnología avanzada para combatir el narcotráfico en la región.

El gobierno de Neuquén recibió dos analizadores portátiles de narcóticos para mejorar la lucha contra el narcotráfico. Esta mejora busca optimizar la seguridad y los tiempos de intervención de la Policía.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 19 h
La Policía del Neuquén recibió dos analizadores portátiles de narcóticos, donados por el Banco Provincia del Neuquén, con el objetivo de mejorar sus capacidades en la lucha contra el narcotráfico. La entrega se realizó en un acto en Villa La Angostura, presidido por el gobernador Rolando Figueroa y otros funcionarios, incluyendo al ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

Estos dispositivos permitirán realizar pruebas presuntivas de narcóticos directamente en el campo, lo que optimiza los procedimientos policiales y mejora la seguridad del personal. Nicolini destacó que la seguridad se ha convertido en una política de Estado y que se brindará todo el equipamiento necesario a la policía para desempeñar su labor de forma efectiva.

El ministro también mencionó que la gestión ha logrado una reducción del más del 30% en el índice delictual, lo cual está relacionado con la lucha contra el narcomenudeo. Indicó que la modernización de la policía y el equipamiento solicitado por la División Antinarcóticos son fundamentales para continuar con esta tarea.

Etiquetas: neuquén gobierno provincial lucha contra el narcotráfico seguridad equipamiento policial rolando figueroa
