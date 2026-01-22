Neuquén implementa tecnología avanzada para combatir el narcotráfico en la región.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Policía del Neuquén recibió dos analizadores portátiles de narcóticos, donados por el Banco Provincia del Neuquén, con el objetivo de mejorar sus capacidades en la lucha contra el narcotráfico. La entrega se realizó en un acto en Villa La Angostura, presidido por el gobernador Rolando Figueroa y otros funcionarios, incluyendo al ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

Estos dispositivos permitirán realizar pruebas presuntivas de narcóticos directamente en el campo, lo que optimiza los procedimientos policiales y mejora la seguridad del personal. Nicolini destacó que la seguridad se ha convertido en una política de Estado y que se brindará todo el equipamiento necesario a la policía para desempeñar su labor de forma efectiva.

El ministro también mencionó que la gestión ha logrado una reducción del más del 30% en el índice delictual, lo cual está relacionado con la lucha contra el narcomenudeo. Indicó que la modernización de la policía y el equipamiento solicitado por la División Antinarcóticos son fundamentales para continuar con esta tarea.