Domingo, 5 de Abril 2026
Avance histórico de Artemis II: a solo 183.936 km de la Luna
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Avance histórico de Artemis II: a solo 183.936 km de la Luna

La misión Artemis II está a 244.298 km de la Luna y podría alcanzar la cara oculta el lunes. La tripulación, con experiencia, recorrerá 406.773 km, rompiendo récords históricos.

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La misión Artemis II de la NASA se encuentra en su tercer día de viaje, habiendo recorrido ya una significativa distancia de 183.936 kilómetros de la Tierra y 244.298 kilómetros de la Luna. Se espera que la nave Orion llegue a la cara oculta del satélite el próximo lunes.

La tripulación, compuesta por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, está en camino de alcanzar un récord de 406.773 kilómetros, superando la marca establecida por la misión Apolo 13 en 1970. Durante los primeros días, la misión ha proporcionado imágenes impresionantes de la Tierra, mostrando continentes como Africa y Europa.

La importancia de Artemis II radica en su papel crucial para la exploración espacial, no solo al llevar humanos de regreso a la Luna, sino también al contribuir con datos relevantes para futuras misiones, incluyendo la posibilidad de una presencia sostenible en Marte. Cada experiencia en el espacio refuerza la seguridad y efectividad de las próximas expediciones espaciales.

Etiquetas: internacional artemis ii exploración espacial nasa misión lunar astronautas
TL;DR

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