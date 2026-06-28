La Margarita se convierte en pionera con el primer tambo robotizado de Argentina

La incorporación de robots de ordeñe en el tambo de la familia Montechiari en Córdoba revolucionó la producción láctea, mejorando índices reproductivos y optimizando el trabajo.

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En la localidad de La Margarita, se ha inaugurado el primer tambo robotizado de Argentina, una innovación impulsada por la familia Montechiari. Este avance tecnológico ha permitido un aumento en la producción de leche y ha mejorado los índices reproductivos de los animales.

La implementación de robots de ordeñe ha transformado radicalmente la rutina laboral en la explotación agrícola, ofreciendo un enfoque más eficiente y moderno para la industria láctea en el país. La experiencia de Montechiari en Monte Maíz, Córdoba, ha servido de modelo para esta iniciativa pionera.