Martes, 11 de Agosto 2026
Tecnología

El Papa aboga por la paz y el desarme tecnológico en su mensaje desde el Vaticano

El Papa León XIV ha anunciado el tema de la 60.ª Jornada Mundial de la Paz: "Desarmar la tecnología, servir a la paz". Este mensaje resalta la responsabilidad moral de los líderes políticos y la necesidad de priorizar el bien común en el uso de la inteligencia artificial. La comunidad internacional está llamada a salvaguardar la dignidad humana ante los riesgos de la guerra.

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El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha revelado el tema del Mensaje de León XIV para la 60.ª Jornada Mundial de la Paz, que se llevará a cabo el 1 de enero de 2027. La elección se centra en «Desarmar la tecnología, servir a la paz. La política como responsabilidad preventiva», destacando la necesidad de que la inteligencia artificial sea liberada de su uso como instrumento de dominación.

El Papa, en su encíclica Magnifica Humanitas, enfatiza la responsabilidad moral de los líderes políticos y hace un llamado a toda la humanidad para promover la dignidad humana y contribuir a la paz. En un contexto donde la tecnología puede amenazar la vida y la convivencia, el mensaje busca fomentar acuerdos que resguarden la responsabilidad humana y los principios humanitarios.

León XIV, en su encíclica, también advierte que "no hay algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moralmente aceptable", enfatizando los peligros de confiar decisiones militares a la inteligencia artificial. Este llamamiento refleja la urgencia de abordar los desafíos éticos que plantea la tecnología en la actualidad.

Etiquetas: internacional papa jornada mundial de la paz tecnología desarme política
TL;DR

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