Argentina busca convertirse en el nuevo hub tecnológico de la región con zonas digitales.

El Gobierno argentino está impulsando una nueva iniciativa para establecer al país como un centro tecnológico en la región. Esta estrategia se centra en el desarrollo de zonas digitales, que buscan atraer inversiones y fomentar la innovación en el sector tecnológico.
El plan incluye la creación de espacios de trabajo colaborativos y la promoción de startups locales, con el objetivo de mejorar la competitividad de Argentina en el ámbito tecnológico. Se espera que estas medidas generen empleo y contribuyan al crecimiento económico.
Las zonas digitales ofrecerán beneficios fiscales y acceso a infraestructura moderna, lo que podría facilitar el establecimiento de empresas tecnológicas en diversas provincias. Esta estrategia se alinea con la tendencia global hacia la digitalización y la economía del conocimiento.