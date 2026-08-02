La Toyota Hilux se renueva: llegada de tecnología híbrida a Argentina en 2027

La décima generación de la Toyota Hilux llegará al mercado argentino en 2027, lo que representa un avance significativo en su diseño y tecnología. Este modelo no solo mantiene su esencia robusta, sino que también presenta un frontal renovado y proporciones actualizadas, buscando un equilibrio entre modernidad y tradición.
Entre las innovaciones más destacadas se encuentra la incorporación de un sistema mild-hybrid de 48 voltios, que trabaja en conjunto con el motor turbodiésel 2.8. Esta mejora tiene como objetivo optimizar la eficiencia y reducir las emisiones contaminantes sin comprometer el rendimiento necesario para tareas exigentes.
La Hilux se fabrica actualmente en la planta de Zárate, y su desarrollo está en marcha, con unidades de prueba ya vistas en Brasil. Desde su lanzamiento en 1968, ha evolucionado a través de nueve generaciones, adaptándose a las necesidades de los usuarios en Sudamérica.