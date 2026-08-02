Lunes, 3 de Agosto 2026
Tecnología

La Toyota Hilux se renueva: llegada de tecnología híbrida a Argentina en 2027

La décima generación de la Toyota Hilux llegará al mercado argentino en 2027, destacándose por un diseño renovado y un sistema mild-hybrid que mejora la eficiencia.

Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias
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La Toyota Hilux se renueva: llegada de tecnología híbrida a Argentina en 2027
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La décima generación de la Toyota Hilux llegará al mercado argentino en 2027, lo que representa un avance significativo en su diseño y tecnología. Este modelo no solo mantiene su esencia robusta, sino que también presenta un frontal renovado y proporciones actualizadas, buscando un equilibrio entre modernidad y tradición.

Entre las innovaciones más destacadas se encuentra la incorporación de un sistema mild-hybrid de 48 voltios, que trabaja en conjunto con el motor turbodiésel 2.8. Esta mejora tiene como objetivo optimizar la eficiencia y reducir las emisiones contaminantes sin comprometer el rendimiento necesario para tareas exigentes.

La Hilux se fabrica actualmente en la planta de Zárate, y su desarrollo está en marcha, con unidades de prueba ya vistas en Brasil. Desde su lanzamiento en 1968, ha evolucionado a través de nueve generaciones, adaptándose a las necesidades de los usuarios en Sudamérica.

Etiquetas: argentina industria automotriz toyota hilux sostenibilidad economía desarrollo regional
TL;DR

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Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias

Periodista digital enfocada en tecnología, innovación y tendencias que transforman la vida cotidiana. Explora cómo los avances tecnológicos impactan en La Rioja y Argentina, desde conectividad rural hasta nuevas herramientas para emprendedores.

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