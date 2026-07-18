Jensen Huang regresa a Japón para rendir homenaje a Sega tras 30 años de historia

Jensen Huang regresa a Japón para reconocer su relación con Sega, 30 años después de elegir una tecnología que no fue la adecuada para su empresa. ¿Qué implicaciones tendrá este reconocimiento en la industria?

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Jensen Huang, CEO de NVIDIA, ha regresado a Japón para reconocer su conexión histórica con Sega, 30 años después de una decisión que influyó en la industria de los videojuegos. Durante una charla en el evento Tokyo Game Show, Huang admitió que la compañía eligió "la tecnología equivocada" en el pasado, lo que afectó el desarrollo de consolas de videojuegos.

Huang destacó la importancia de aprender de los errores del pasado y cómo esto ha moldeado la visión actual de NVIDIA. El ejecutivo también reflexionó sobre la evolución de la industria y el papel crucial que Sega ha tenido en su historia. Este reconocimiento marca un momento significativo para Huang, quien busca honrar su legado y las lecciones aprendidas en el camino.