Domingo, 5 de Julio 2026
Tecnología

La PlayStation 5 en oferta: oportunidad única para gamers en Argentina

Comprar la PlayStation 5 Slim Digital en Chile puede representar un ahorro superior a $600.000 en comparación con su precio en Argentina, especialmente atractivo durante las vacaciones de invierno.

Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias
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La PlayStation 5 en su versión Slim Digital se ha consolidado como una opción atractiva para las familias argentinas, especialmente durante las vacaciones de invierno. Esta consola, que ofrece un almacenamiento de 1 TB y gráficos en 4K, se convierte en un centro de entretenimiento ideal para mantener a los niños ocupados en casa.

A pesar de la reducción de la brecha de precios en algunos productos, comprar la PS5 en Chile puede suponer un ahorro significativo, de más de $600.000 en comparación con el mercado argentino. En Chile, el precio de la consola ronda los $599.990 pesos chilenos, mientras que en Argentina supera los 1.5 millones en plataformas como Mercado Libre.

Con un enfoque 100% digital, la PS5 Slim permite un acceso simplificado a los juegos, convirtiéndose en una alternativa práctica para las familias que buscan una experiencia de entretenimiento enriquecedora durante el frío invierno.

Etiquetas: argentina tecnología compras en chile playstation 5 ahorro vacaciones de invierno
TL;DR

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Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias

Periodista digital enfocada en tecnología, innovación y tendencias que transforman la vida cotidiana. Explora cómo los avances tecnológicos impactan en La Rioja y Argentina, desde conectividad rural hasta nuevas herramientas para emprendedores.

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