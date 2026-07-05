La PlayStation 5 en oferta: oportunidad única para gamers en Argentina

Comprar la PlayStation 5 Slim Digital en Chile puede representar un ahorro superior a $600.000 en comparación con su precio en Argentina, especialmente atractivo durante las vacaciones de invierno.

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La PlayStation 5 en su versión Slim Digital se ha consolidado como una opción atractiva para las familias argentinas, especialmente durante las vacaciones de invierno. Esta consola, que ofrece un almacenamiento de 1 TB y gráficos en 4K, se convierte en un centro de entretenimiento ideal para mantener a los niños ocupados en casa.

A pesar de la reducción de la brecha de precios en algunos productos, comprar la PS5 en Chile puede suponer un ahorro significativo, de más de $600.000 en comparación con el mercado argentino. En Chile, el precio de la consola ronda los $599.990 pesos chilenos, mientras que en Argentina supera los 1.5 millones en plataformas como Mercado Libre.

Con un enfoque 100% digital, la PS5 Slim permite un acceso simplificado a los juegos, convirtiéndose en una alternativa práctica para las familias que buscan una experiencia de entretenimiento enriquecedora durante el frío invierno.