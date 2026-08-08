La Embajada de China en Argentina criticó la presión de Estados Unidos sobre empresas locales vinculadas a Huawei, defendiendo la soberanía argentina en alianzas comerciales.

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La Embajada de la República Popular China ha renovado sus críticas hacia las presiones de Estados Unidos sobre empresas argentinas que mantienen relaciones comerciales con Huawei. En un comunicado, la representación diplomática defendió el derecho de Argentina a decidir sus alianzas tecnológicas de manera independiente y advirtió sobre las consecuencias de bloquear licitaciones basadas en pretextos.

Los funcionarios chinos cuestionaron la utilización del concepto de seguridad nacional por parte de Washington como herramienta de presión geopolítica, enfatizando que exagerar dicho concepto no transforma las falsedades en realidades. La embajada subrayó la importancia de la soberanía argentina, afirmando que el país tiene la potestad de seleccionar sus socios comerciales sin la intromisión de naciones extranjeras.

Estas declaraciones se produjeron tras advertencias de la representación estadounidense a directivos de una empresa local sobre los riesgos de colaborar con Huawei, en el contexto de la estrategia de Washington para limitar la expansión de la compañía china. Además, China rechazó el uso de mecanismos migratorios como herramientas disuasivas, resaltando que no corresponde que otros países interfieran en estas decisiones.