Ajuste de Milei deja 6.400 empleos perdidos en el sector científico y tecnológico

El ajuste implementado por Milei ha resultado en la destrucción de 6.400 puestos de trabajo en el sector de ciencia y tecnología en Argentina. ¿Cuáles serán las consecuencias para el futuro laboral en este ámbito?

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El ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei ha llevado a la destrucción de 6.400 puestos de trabajo en el sector de ciencia y tecnología en Argentina. Esta situación ha generado preocupación en diversos ámbitos, especialmente entre los profesionales y trabajadores de estas áreas.

Los recortes en el financiamiento y las políticas de austeridad han limitado las oportunidades de desarrollo y la continuidad de proyectos en investigación y desarrollo. Expertos advierten que este camino podría tener consecuencias graves para el futuro tecnológico del país.