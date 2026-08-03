Martes, 4 de Agosto 2026
Tecnología

Ajuste de Milei deja 6.400 empleos perdidos en el sector científico y tecnológico

El ajuste implementado por Milei ha resultado en la destrucción de 6.400 puestos de trabajo en el sector de ciencia y tecnología en Argentina. ¿Cuáles serán las consecuencias para el futuro laboral en este ámbito?

Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias
Hace 20 h 1 min de lectura
Ajuste de Milei deja 6.400 empleos perdidos en el sector científico y tecnológico
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei ha llevado a la destrucción de 6.400 puestos de trabajo en el sector de ciencia y tecnología en Argentina. Esta situación ha generado preocupación en diversos ámbitos, especialmente entre los profesionales y trabajadores de estas áreas.

Los recortes en el financiamiento y las políticas de austeridad han limitado las oportunidades de desarrollo y la continuidad de proyectos en investigación y desarrollo. Expertos advierten que este camino podría tener consecuencias graves para el futuro tecnológico del país.

Etiquetas: argentina economía trabajo ciencia y tecnología ajuste de milei desempleo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias

Periodista digital enfocada en tecnología, innovación y tendencias que transforman la vida cotidiana. Explora cómo los avances tecnológicos impactan en La Rioja y Argentina, desde conectividad rural hasta nuevas herramientas para emprendedores.

26 articles →

Artículos relacionados

Nueva tienda de marca outdoor exclusiva en Argentina: equipamiento de alta tecnología disponible

La Toyota Hilux se renueva: llegada de tecnología híbrida a Argentina en 2027

Argentina busca convertirse en el nuevo hub tecnológico de la región con zonas digitales.

Argentina se posiciona como aliado estratégico de Corea del Sur en tecnología y minerales.

La lucha por la soberanía tecnológica en medio del desguace científico en Argentina

Base Petrel: La nueva puerta de entrada a la Antártida y sus implicancias para Argentina

Santa Cruz implementa tecnología innovadora para revitalizar yacimiento petrolero

Desfinanciamiento en Ciencia y Tecnología: un golpe más al desarrollo nacional

Tecnología satelital: la final Argentina vs España llegará a todos los rincones del país
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar