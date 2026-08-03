Ajuste de Milei deja 6.400 empleos perdidos en el sector científico y tecnológico

El ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei ha llevado a la destrucción de 6.400 puestos de trabajo en el sector de ciencia y tecnología en Argentina. Esta situación ha generado preocupación en diversos ámbitos, especialmente entre los profesionales y trabajadores de estas áreas.
Los recortes en el financiamiento y las políticas de austeridad han limitado las oportunidades de desarrollo y la continuidad de proyectos en investigación y desarrollo. Expertos advierten que este camino podría tener consecuencias graves para el futuro tecnológico del país.