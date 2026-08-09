Domingo, 9 de Agosto 2026
Tecnología

Geely Icon llega a Argentina: un SUV que combina innovación y potencia turbo

Geely lanza el SUV Icon en Argentina, el primer modelo con motor de combustión desde su regreso. Con 200 unidades disponibles, promete 177 CV y un consumo de 6,3 L cada 100 km.

Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias
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Geely Icon llega a Argentina: un SUV que combina innovación y potencia turbo
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El mercado automotor argentino se enriquece con la llegada del Geely Icon, un SUV compacto del segmento B, que marca la expansión de Geely en el país, en colaboración con Autos Sustentables del Sur. Este modelo es notable por ser el primer vehículo con motor de combustión de la marca desde su regreso al mercado, sumándose al EX5, completamente eléctrico. Argentina se convierte así en el primer país de América Latina en recibir este modelo.

Con un diseño de 4,35 metros de largo, el Geely Icon destaca por sus líneas geométricas y un estilo futurista que refleja el ADN de diseño de Volvo. Para su lanzamiento inicial, se han dispuesto 200 unidades disponibles en tres colores: blanco, rosa pastel y gris, equipadas con un techo panorámico y faros LED.

En cuanto a su rendimiento, el Icon cuenta con un motor naftero turbo de 1.5 litros que genera 177 CV de potencia y un torque de 290 Nm, asociado a una caja automática de doble embrague de siete velocidades. Este sistema promete un consumo de aproximadamente 6,3 litros cada 100 kilómetros, equilibrando prestaciones con eficiencia.

El interior del Geely Icon ofrece una experiencia digitalizada con una pantalla multimedia de 12,3 pulgadas y un enfoque en la seguridad, convirtiéndose en un aspecto clave para los consumidores actuales.

Etiquetas: argentina mercado automotor geely lanzamiento vehículos eléctricos economía
TL;DR

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Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias

Periodista digital enfocada en tecnología, innovación y tendencias que transforman la vida cotidiana. Explora cómo los avances tecnológicos impactan en La Rioja y Argentina, desde conectividad rural hasta nuevas herramientas para emprendedores.

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