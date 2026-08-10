Lynk & Co lanza tres modelos de SUV en Argentina, destacándose el Lynk & Co 06 con un precio de u$s32.800, autonomía superior a 1.200 km y consumo de 1,11 litros cada 100 km. ¿Cómo impactará esta llegada en el mercado automotor local?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La llegada oficial de Lynk & Co a Argentina marca un nuevo hito en el mercado automotor, especialmente en el segmento de alta gama. Esta marca, parte del grupo Geely y con tecnología de Volvo, presenta tres modelos de vehículos utilitarios deportivos (SUV) que ofrecen tecnología híbrida enchufable.

El modelo de entrada, el Lynk & Co 06, tiene un precio de u$s32.800 y destaca por su potencia de 299 CV y un consumo promedio de 1,11 litros cada 100 km. Su autonomía combinada supera los 1.200 kilómetros, y cuenta con un equipamiento interior que incluye una pantalla táctil de 14,6 pulgadas y butacas deportivas.

El Lynk & Co 01 se ofrece a u$s37.900, con un motor 1.5 turbo que entrega 276 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos. Por su parte, el Lynk & Co 08, el modelo más grande, tiene un precio de u$s63.200 y se posiciona como la opción más lujosa de la gama.