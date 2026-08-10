Martes, 11 de Agosto 2026
Tecnología

Nueva marca de SUV llega a Argentina con tecnología híbrida y diseño europeo

Lynk & Co lanza tres modelos de SUV en Argentina, destacándose el Lynk & Co 06 con un precio de u$s32.800, autonomía superior a 1.200 km y consumo de 1,11 litros cada 100 km. ¿Cómo impactará esta llegada en el mercado automotor local?

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La llegada oficial de Lynk & Co a Argentina marca un nuevo hito en el mercado automotor, especialmente en el segmento de alta gama. Esta marca, parte del grupo Geely y con tecnología de Volvo, presenta tres modelos de vehículos utilitarios deportivos (SUV) que ofrecen tecnología híbrida enchufable.

El modelo de entrada, el Lynk & Co 06, tiene un precio de u$s32.800 y destaca por su potencia de 299 CV y un consumo promedio de 1,11 litros cada 100 km. Su autonomía combinada supera los 1.200 kilómetros, y cuenta con un equipamiento interior que incluye una pantalla táctil de 14,6 pulgadas y butacas deportivas.

El Lynk & Co 01 se ofrece a u$s37.900, con un motor 1.5 turbo que entrega 276 CV y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7,7 segundos. Por su parte, el Lynk & Co 08, el modelo más grande, tiene un precio de u$s63.200 y se posiciona como la opción más lujosa de la gama.

Etiquetas: argentina automóviles eléctricos mercado automotor lynk & co vehículos híbridos tecnología automotriz
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