Martes, 11 de Agosto 2026
Tecnología

Revolución en el entretenimiento: la IA transforma la experiencia de ver televisión en los Smart TV.

Los nuevos televisores incorporan procesadores de inteligencia artificial que permiten funciones interactivas como asistentes conversacionales y reconocimiento inteligente. Esta evolución redefine la experiencia de visualización, facilitando el control de dispositivos y la traducción en tiempo real, manteniendo al usuario conectado sin distracciones.

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Los avances en la tecnología de los televisores van más allá de la simple calidad de imagen, destacándose por el desarrollo de procesadores con inteligencia artificial. Estos nuevos chips permiten una serie de funciones interactivas que mejoran la experiencia del usuario al ofrecer capacidades como asistentes conversacionales, reconocimiento inteligente y traducción simultánea.

Las marcas más destacadas, incluyendo Samsung, LG y Philips, han incorporado estas innovaciones en sus modelos recientes. El objetivo es que los usuarios interactúen con el televisor sin necesidad de utilizar otros dispositivos, manteniendo la atención frente a la pantalla. Los nuevos sistemas pueden responder preguntas sobre contenido, identificar canciones y proporcionar información adicional sin interrumpir la reproducción.

Además, el reconocimiento inteligente permite a los televisores analizar el contenido y personalizar las recomendaciones, mientras que la gestión de dispositivos conecta el televisor con otros aparatos del hogar. Estas características buscan transformar la pantalla en un centro de control interactivo y eficiente, ampliando el uso del televisor más allá del entretenimiento.

Etiquetas: internacional tecnología inteligencia artificial televisores asistentes conversacionales procesadores avanzados
TL;DR

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