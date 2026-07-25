Domingo, 26 de Julio 2026
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La tecnología enfrenta el desafío del edadismo en el acceso y la inclusión

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Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias
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Etiquetas: argentina economía gobierno nacional comercio productos
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Natalia Romero
Natalia Romero Periodista Tecnología y Tendencias

Periodista digital enfocada en tecnología, innovación y tendencias que transforman la vida cotidiana. Explora cómo los avances tecnológicos impactan en La Rioja y Argentina, desde conectividad rural hasta nuevas herramientas para emprendedores.

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