Clases suspendidas en la Escuela "Papa Francisco" tras robo ocurrido en La Rioja

La Escuela Nº 412 «Papa Francisco» ha suspendido todas sus actividades tras un robo que causó daños y la sustracción de elementos esenciales. La comunidad educativa espera un comunicado oficial sobre el regreso a clases.

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La Escuela Nº 412 «Papa Francisco» ha suspendido todas sus actividades escolares tras un robo en sus instalaciones, ubicadas en la intersección de avenida Navarro y calle P. Rojas. Este suceso ha generado una gran preocupación entre padres, docentes y alumnos debido a la interrupción de la actividad educativa.

Los delincuentes lograron ingresar al edificio, causando daños y robando elementos esenciales para el funcionamiento de la institución. Las autoridades escolares han priorizado la seguridad del personal y los estudiantes, lo que llevó a la decisión de interrumpir temporalmente las clases.

La policía se encuentra en el lugar realizando pericias para esclarecer el hecho y determinar la magnitud del robo. La comunidad educativa aguarda un comunicado oficial del Ministerio de Educación o de la conducción escolar que informe sobre las medidas a tomar para la recuperación de las clases, esperando que se reanuden una vez garantizadas las condiciones de seguridad.