Lunes, 27 de Julio 2026
Policiales

Clases suspendidas en la Escuela "Papa Francisco" tras robo ocurrido en La Rioja

La Escuela Nº 412 «Papa Francisco» ha suspendido todas sus actividades tras un robo que causó daños y la sustracción de elementos esenciales. La comunidad educativa espera un comunicado oficial sobre el regreso a clases.

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Clases suspendidas en la Escuela "Papa Francisco" tras robo ocurrido en La Rioja
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La Escuela Nº 412 «Papa Francisco» ha suspendido todas sus actividades escolares tras un robo en sus instalaciones, ubicadas en la intersección de avenida Navarro y calle P. Rojas. Este suceso ha generado una gran preocupación entre padres, docentes y alumnos debido a la interrupción de la actividad educativa.

Los delincuentes lograron ingresar al edificio, causando daños y robando elementos esenciales para el funcionamiento de la institución. Las autoridades escolares han priorizado la seguridad del personal y los estudiantes, lo que llevó a la decisión de interrumpir temporalmente las clases.

La policía se encuentra en el lugar realizando pericias para esclarecer el hecho y determinar la magnitud del robo. La comunidad educativa aguarda un comunicado oficial del Ministerio de Educación o de la conducción escolar que informe sobre las medidas a tomar para la recuperación de las clases, esperando que se reanuden una vez garantizadas las condiciones de seguridad.

Etiquetas: la rioja escuela nº 412 robo actividades escolares seguridad comunidad educativa
TL;DR

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