Controlan incendio en Ruta Nacional 38 y protegen instalaciones clave en la región

Un incendio de pastizales se desató en la Ruta Nacional N.º 38, afectando zonas industriales. Gracias a la rápida intervención de Bomberos y Policía, se evitó un desastre mayor. La comunidad es instada a participar en campañas de prevención del fuego.

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Un incendio de pastizales se desató en la madrugada de este domingo, pasadas las 03:30 horas, sobre la Ruta Nacional N.º 38, a la altura de la fábrica Olives. Las llamas se originaron en una zona de barranco, alcanzando dimensiones considerables y afectando vegetación y residuos acumulados.

Ante la amenaza de propagación hacia instalaciones industriales cercanas, se llevó a cabo un operativo preventivo que involucró a los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y Bomberos Águilas de Acero. Estos equipos realizaron tareas de combate y enfriamiento, logrando controlar el fuego y evitar daños mayores. La colaboración de la Policía de la Provincia de La Rioja fue crucial para asegurar el área afectada.

El siniestro resaltó la importancia de la preparación ante emergencias en una región con riesgo de incendios forestales, especialmente en épocas de sequía. Autoridades locales están promoviendo la concientización sobre el uso responsable del fuego en áreas rurales y periurbanas, y se lanzarán campañas educativas para fomentar prácticas seguras y prevenir futuros incidentes.