Repercusiones del menemismo en la política argentina contemporánea

Alberto Kohan plantea la necesidad de revaluar las estrategias de liderazgo político, enfatizando la exclusión generada por la centralización del poder. Sugiere un análisis profundo de la herencia de los años noventa para mejorar la inclusión en la política actual.

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Alberto Kohan, exfuncionario argentino, ha señalado la necesidad de **revaluar** las estrategias de **liderazgo** en la política moderna. Él sostiene que la **centralización del poder** ha llevado a una exclusión en su ejercicio, lo que requiere un cambio significativo en la forma en que se lidera.

Además, Kohan destaca la importancia de reflexionar sobre las consecuencias de estas prácticas desde la **década de los noventa**. Propone realizar una **evaluación** exhaustiva de la herencia de ese periodo para comprender su impacto en la **realidad política** actual. Este análisis es fundamental para identificar las deficiencias en el ejercicio del poder y buscar alternativas que favorezcan una mayor **inclusión** en la toma de decisiones.