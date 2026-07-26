Líderes políticos de La Rioja se reúnen para fortalecer lazos comunitarios

El homenaje en Punta de los Llanos el 1 de agosto recordará el 50° aniversario del asesinato de monseñor Enrique Angelelli. Este evento, de gran relevancia para el Partido Justicialista, busca fortalecer su compromiso en un momento electoral complejo.
El gobernador Ricardo Quintela ha extendido invitaciones a figuras destacadas como Axel Kicillof y Máximo Kirchner, aunque aún no se ha confirmado su asistencia. La incertidumbre sobre su participación genera dudas acerca del impacto político que podría tener el homenaje.
La presencia de estos líderes sería un símbolo de unidad para un partido que enfrenta divisiones ideológicas. La falta de certezas en sus agendas pone de manifiesto las dificultades del PJ para formar alianzas en un contexto político fragmentado.