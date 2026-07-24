Viernes, 24 de Julio 2026
Política

Ministerio de Hacienda aclara la situación sobre los códigos de descuento en La Rioja

El Ministerio de Hacienda de La Rioja aclaró que solo se eliminó el código de descuento de Genesys, desmintiendo rumores sobre cambios generales en el sistema. La transparencia en las deducciones sigue garantizada.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Ministerio de Hacienda de La Rioja aclaró la situación respecto a los códigos de descuento tras rumores que causaron confusión entre la ciudadanía. En un comunicado oficial, se informó que mediante el Decreto 1082 del 7 de julio de 2026, solo se eliminó el código de la empresa Genesys.

El organismo desmintió las versiones que hablaban de una anulación generalizada del sistema. Afirmaron que los demás códigos de descuento siguen funcionando con normalidad y sin cambios en los acuerdos establecidos. Con esta acción, el Gobierno provincial busca combatir la desinformación y asegurar la transparencia en las deducciones salariales y comerciales.

Etiquetas: la rioja ministerio de hacienda códigos de descuento desinformación gobierno provincial
TL;DR

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