Actividades conmemorativas por el 50° aniversario de los Mártires Riojanos convocadas por el obispo Braida

Monseñor Dante Braida invita a la comunidad a participar en el 50° aniversario del martirio de los beatos riojanos, con actividades desde el 25 de julio hasta el 4 de agosto. Se espera una gran concurrencia de peregrinos de varias provincias y delegaciones internacionales.

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Las actividades centrales por el 50° aniversario del martirio de los beatos riojanos se llevarán a cabo hasta el 4 de agosto, según convocó el obispo Dante Braida. Este homenaje busca resaltar el legado de los mártires como un mensaje de servicio, compromiso y esperanza para la comunidad.

Las conmemoraciones comenzarán el 25 de julio en Sañogasta con actividades dedicadas al beato Wenceslao Pedernera. Posteriormente, el 1 de agosto se recordará a Monseñor Enrique Angelelli en Punta de los Llanos, donde se inaugurará un parque temático que permitirá a los visitantes conocer su vida y legado pastoral. Braida expresó el deseo de que los peregrinos fortalezcan su encuentro con Dios a través de estas actividades.

Se anticipa la llegada de numerosos peregrinos de Córdoba, Mendoza, San Juan y Buenos Aires, lo que evidencia el interés por esta conmemoración. Las actividades culminarán con una marcha el 4 de agosto desde la Plaza de la Memoria hasta la Catedral, seguida de una celebración eucarística a las 20 horas.

Además, se espera una notable presencia internacional con la llegada de delegaciones de Francia e Italia, así como peregrinos de diferentes provincias argentinas. Estos homenajes buscan reivindicar la memoria y el legado de los mártires de la región.