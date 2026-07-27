Juicio por abuso en La Rioja: se espera sentencia tras la etapa probatoria cerrada

La Cámara Tercera en lo Criminal finalizó la etapa de pruebas en un juicio por abuso sexual y corrupción de menores ocurrido entre 2017 y 2021 en La Rioja. La defensa presentó su última testigo.

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La etapa testimonial del juicio por un caso de abuso sexual y corrupción de menores llegó a su fin en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, ubicada en La Rioja. Durante la última audiencia, la hermana del imputado declaró, describiéndolo como una persona respetuosa y asegurando que sus hijos tienen una buena relación con él. Sin embargo, indicó que no tiene contacto con la presunta víctima.

La testigo también mencionó problemas familiares relacionados con el consumo de drogas y ofreció su percepción sobre la infancia difícil del imputado, que terminó derivando en alcoholismo. La audiencia estuvo presidida por la Dra. Sara López Douglas, con la intervención del Dr. José Olivero Icazatti del Ministerio Público Fiscal y la Dra. Ana Laura Bazán de la Defensoría Oficial.

Los hechos bajo investigación se habrían producido entre 2017 y 2021, período en el que el imputado convivía con la presunta víctima, que en ese entonces era un niño de entre dos y cinco años, y su madre en un domicilio de un barrio de La Rioja. La acusación sostiene que los episodios ocurrieron en varios sectores de la vivienda, especialmente en el baño y la habitación compartida.

Con la finalización de la declaración de la testigo, se cerró la etapa probatoria del juicio, y se incorporaron todas las pruebas documentales previstas.