El legado del menemismo: reflexiones sobre su influencia en la política argentina actual

El exfuncionario Alberto Kohan advierte sobre la centralización del poder en Argentina, resaltando la necesidad de un liderazgo más inclusivo y participativo para mejorar la política actual.

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Alberto Kohan, exfuncionario, destaca la necesidad de un análisis crítico de las prácticas de liderazgo en Argentina. Según Kohan, la centralización del poder ha resultado en una exclusión sistemática en la política actual, lo que exige una reflexión profunda sobre las consecuencias de estas dinámicas desde la década de los noventa.

Es fundamental identificar las fallas en el ejercicio del poder y proponer alternativas que promuevan una mayor inclusión en la toma de decisiones. Kohan enfatiza que un cambio significativo en la forma de liderar es urgente para mejorar la situación política en el país. Revisar la herencia de ese periodo se vuelve crucial para comprender su impacto en la política presente y fomentar un liderazgo más inclusivo y participativo.