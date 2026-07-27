Denuncias de sindicatos por irregularidades en salarios en La Rioja

La Asociación de Maestros Provinciales (AMP) denuncia que el aumento salarial en La Rioja no es real y reclama que los haberes alcancen la canasta básica de $1.600.000. Además, advierten sobre el temor a descuentos en los sueldos por el paro de un día que convocaron.

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La Asociación de Maestros Provinciales (AMP) llevó a cabo una medida de fuerza en la que Beatriz Martínez, representante de CTERA en La Rioja, denunció que el reciente incremento salarial no representa un aumento real debido a la existencia de montos en negro. Durante una entrevista radial, Martínez expuso los principales reclamos del sector educativo, destacando la necesidad de que los salarios se alineen con la canasta básica, estimada en $1.600.000.

Los docentes también exigieron que el IPE sea incorporado al salario básico para asegurar una estructura salarial clara y justa. Además, manifestaron su rechazo a la implementación de las cuasimonedas provinciales conocidas como "chachos". Martínez denunció que, a raíz de los paros del 2024, se les retiró el código de descuento para los afiliados de AMP, lo que ha aumentado las tensiones con el gobierno provincial.

Respecto al paro convocado, la dirigente anticipó que la adhesión será variable, ya que muchos trabajadores sienten incertidumbre y temor. La huelga fue planificada para durar un solo día con el objetivo de evitar descuentos en el IPE a los docentes. “Muchos no se sumarán por miedo a ser sancionados”, concluyó Martínez.