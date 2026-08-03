Paro docente de 24 horas: clases suspendidas en escuelas de La Rioja hoy

Un paro nacional docente se llevará a cabo por 24 horas, convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y otros sindicatos. Esta medida busca atender reclamos urgentes como la restitución inmediata del Fondo de Incentivo Docente (FONID) y un aumento en el presupuesto para escuelas.
La decisión responde a la crítica situación que enfrentan los docentes, quienes ven que sus salarios pierden poder adquisitivo y se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID. Además, los sindicatos exigen una recomposición salarial y financiamiento urgente, argumentando que los sueldos están por debajo de la inflación y hay falta de fondos para instituciones educativas.
El paro coincide con el inicio del ciclo lectivo en varias provincias, incluyendo Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero. Aunque afecta principalmente a escuelas estatales, algunas instituciones privadas podrían sumarse a la medida. También se anunció un paro nacional por parte de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que impactará en el funcionamiento de dependencias públicas.