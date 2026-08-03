Lunes, 3 de Agosto 2026
La Rioja

El Parque Temático Turístico Memoria y Martirio rinde homenaje a los Mártires Riojanos

El Parque Temático Turístico Memoria y Martirio se inauguró en La Rioja en homenaje a los Beatos Riojanos, buscando preservar su legado y potenciar el turismo religioso. Con más de 130 templos, se posiciona como un destino clave y un espacio de reflexión.

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El Parque Temático Turístico Memoria y Martirio rinde homenaje a los Mártires Riojanos
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El Parque Temático Turístico Memoria y Martirio fue inaugurado en conmemoración del 50° aniversario del martirio de los Beatos Riojanos, en un acto que rinde homenaje a figuras como Monseñor Enrique Angelelli y otros mártires. Este espacio, ubicado en el sitio donde Angelelli fue asesinado el 4 de agosto de 1976, busca preservar su legado y fortalecer la identidad provincial, además de convertirse en un punto de encuentro y reflexión.

Durante la inauguración, el gobernador Ricardo Quintela destacó que el parque es un homenaje permanente a quienes lucharon por los sectores más vulnerables. Subrayó la relevancia de mantener viva la memoria de los mártires, resaltando que su mensaje sigue vigente ante las expresiones de odio y negacionismo presentes en la sociedad actual.

Por su parte, el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, enfatizó que este proyecto es un compromiso del Gobierno provincial, resultado de la colaboración entre distintas áreas del Estado, el Obispado de La Rioja y organizaciones de derechos humanos. Luna también mencionó que el nuevo Centro de Interpretación posiciona a La Rioja como un destino clave dentro del turismo religioso argentino, con más de 130 templos relevados que integran este esfuerzo.

Etiquetas: la rioja inauguración parque temático derechos humanos turismo religioso gobierno provincial
TL;DR

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