El Parque Temático Turístico Memoria y Martirio rinde homenaje a los Mártires Riojanos

El Parque Temático Turístico Memoria y Martirio fue inaugurado en conmemoración del 50° aniversario del martirio de los Beatos Riojanos, en un acto que rinde homenaje a figuras como Monseñor Enrique Angelelli y otros mártires. Este espacio, ubicado en el sitio donde Angelelli fue asesinado el 4 de agosto de 1976, busca preservar su legado y fortalecer la identidad provincial, además de convertirse en un punto de encuentro y reflexión.
Durante la inauguración, el gobernador Ricardo Quintela destacó que el parque es un homenaje permanente a quienes lucharon por los sectores más vulnerables. Subrayó la relevancia de mantener viva la memoria de los mártires, resaltando que su mensaje sigue vigente ante las expresiones de odio y negacionismo presentes en la sociedad actual.
Por su parte, el ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, enfatizó que este proyecto es un compromiso del Gobierno provincial, resultado de la colaboración entre distintas áreas del Estado, el Obispado de La Rioja y organizaciones de derechos humanos. Luna también mencionó que el nuevo Centro de Interpretación posiciona a La Rioja como un destino clave dentro del turismo religioso argentino, con más de 130 templos relevados que integran este esfuerzo.