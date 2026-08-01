Lunes, 3 de Agosto 2026
La Rioja

Lluvias y vientos amenazan actividades en La Rioja: precauciones necesarias este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla por lluvias y vientos que afectará a Chilecito, Capital y Chamical. Se anticipan ráfagas de hasta 100 km/h y condiciones de humo por incendio forestal en la región. Se recomienda precaución y mantenerse informado.

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Redacción Equipo Editorial
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Lluvias y vientos amenazan actividades en La Rioja: precauciones necesarias este fin de semana
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Un nuevo alerta amarilla por lluvias ha sido emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, afectando a los departamentos de Vinchina, General Lamadrid, Chilecito, Capital y Chamical. Junto a esto, se ha señalado la presencia de vientos que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora, con ráfagas superiores a 100 kilómetros por hora en las zonas cordilleranas.

El alerta por viento zonda también está activo en varios departamentos, incluyendo Famatina y General Felipe Varela, donde se esperan velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad y un aumento brusco de la temperatura.

Además, se ha emitido una alerta por humo en los departamentos de Chilecito, Sanagasta y Capital, debido a un incendio forestal en Chilecito. Las autoridades están trabajando en su contención y recomiendan a los residentes evitar la exposición al humo.

Estas condiciones meteorológicas son motivo de preocupación, y se insta a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de seguridad ante la inminente llegada de estos fenómenos.

Etiquetas: la rioja chilecito alerta amarilla fenómenos climáticos incendio forestal gobierno provincial
TL;DR

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