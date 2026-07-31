Sábado, 1 de Agosto 2026
La Rioja

El paro de CTERA afectará la educación en La Rioja: aulas vacías este lunes

El paro docente del 3 de agosto generará un impacto desigual en La Rioja, con la AMP confirmando su adhesión, mientras que otros sindicatos optan por no participar. La tensión en la comunidad educativa aumenta, generando incertidumbre en padres y alumnos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El paro nacional docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) está programado para el lunes 3 de agosto, y su impacto se sentirá de manera desigual en las aulas de la provincia. La Asociación de Maestros y Profesores (AMP) ha confirmado su participación en la medida, lo que significa que las clases se verán interrumpidas en las escuelas donde este gremio tiene representación.

En contraste, el Sindicato de Educadores La Rioja (SELaR) aún está evaluando su postura frente a la protesta, mientras que la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) han decidido no sumarse al paro. UDA La Rioja indicó que, al estar alineados con la CGT, que no convoca a huelga en esta fecha, las actividades escolares continuarán con normalidad, optando por otras acciones de visibilización durante el mes.

La diversidad de posturas entre los sindicatos refleja un ambiente de tensión en la comunidad educativa, generando incertidumbre entre padres y alumnos sobre el ciclo lectivo. Con la fecha del paro acercándose, se anticipa que las autoridades educativas tomarán medidas para asegurar la continuidad de las actividades escolares y proporcionar claridad en este contexto conflictivo.

Etiquetas: la rioja paro nacional docente sindicatos educación ctera gobierno provincial
TL;DR

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