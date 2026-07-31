Sábado, 1 de Agosto 2026
La Rioja

Inauguración del Parque Temático Enrique Angelelli: un nuevo atractivo para Punta de los Llanos

Este sábado se inaugurará el Parque Temático Enrique Angelelli en Punta de los Llanos, un espacio de 4 hectáreas que preservará la memoria de los mártires riojanos. Con más de 750 m², incluirá un moderno Centro de Interpretación y un auditorio para casi 100 personas, promoviendo el turismo cultural y la reflexión sobre la justicia social.

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Inauguración del Parque Temático Enrique Angelelli: un nuevo atractivo para Punta de los Llanos
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El Parque Temático Enrique Angelelli abrirá sus puertas este sábado, convirtiéndose en un espacio destinado a preservar la memoria de los mártires riojanos. La inauguración se enmarca dentro de los actos por el 50° aniversario del martirio de Enrique Angelelli, Carlos de Dios Murias, Gabriel Longueville y Wenceslao Pedernera, que se llevarán a cabo en Punta de los Llanos, frente a la Ermita Paraje El Pastor, lugar donde fue asesinado Angelelli.

Este parque, concebido como un centro de interpretación, busca ser un sitio de encuentro y reflexión sobre la vida y el compromiso de los beatos. Además, se espera que contribuya al desarrollo del turismo religioso, histórico y cultural en La Rioja. El gobernador Ricardo Quintela subrayó la importancia de este espacio como un medio para transmitir a las nuevas generaciones el legado de quienes lucharon por la justicia y la dignidad.

El parque cuenta con más de 750 metros cuadrados cubiertos y se sitúa en un terreno de aproximadamente cuatro hectáreas. Su atractivo principal es un moderno Centro de Interpretación que ofrece una línea de tiempo interactiva sobre el contexto histórico y la obra de los beatos. Además, incluye un auditorio con capacidad para casi cien personas y está equipado con tecnología moderna.

Etiquetas: la rioja parque temático enrique angelelli inauguración justicia social turismo religioso gobierno provincial
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