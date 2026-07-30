Sábado, 1 de Agosto 2026
La Rioja

Familiares de desaparecidos en Santa Florentina hacen un llamado a la solidaridad comunitaria

Familiares de jóvenes en Santa Florentina, Chilecito, están alarmados tras perder contacto tras un incendio. Se solicita ayuda urgente de la comunidad para encontrarlos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Familiares de un grupo de jóvenes en Santa Florentina están preocupados tras perder contacto con ellos debido a un incendio en la zona de El Parrón. La última comunicación se realizó a través de WhatsApp, donde informaron que la situación del fuego estaba controlada. Sin embargo, poco después se reactivó un nuevo foco ígneo, lo que hizo imposible restablecer el diálogo.

Ante esta situación crítica, se ha solicitado la colaboración urgente de la comunidad. Los incendios forestales han afectado no solo a los jóvenes desaparecidos, sino también a muchas familias y propiedades en la región. Las autoridades locales han intensificado los operativos de búsqueda y rescate, y se han convocado a voluntarios para ayudar a quienes han sufrido las consecuencias del fuego.

Los familiares han hecho un llamado a la solidaridad, pidiendo información que pueda ser útil para localizar a los chicos. La situación ha generado gran preocupación, y se están evaluando medidas a nivel provincial y nacional para prevenir futuros incidentes de este tipo. La comunidad se ha unido en un esfuerzo conjunto para brindar asistencia a los afectados y facilitar la llegada de ayuda humanitaria.

Etiquetas: chilecito incendio búsqueda y rescate emergencia la rioja solidaridad
TL;DR

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