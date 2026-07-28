Martes, 28 de Julio 2026
La Rioja

Bomberos de La Rioja colaboran en la lucha contra incendios en Chilecito

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de La Rioja envió un equipo especializado a Chilecito para combatir un incendio forestal, optimizando recursos en un escenario crítico. La respuesta coordinada busca fortalecer la capacidad de intervención ante emergencias en la región.

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El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de La Rioja ha movilizado recursos para combatir un incendio forestal en Chilecito. Ante la magnitud del fuego que afecta la región, se ha desplegado un equipo especializado que se suma a las labores de contención en el territorio.

Esta acción fue coordinada tras una convocatoria formal de la Federación de Bomberos Voluntarios y el Comité de Emergencias, en el marco de los protocolos establecidos en el Sistema Provincial de Bomberos. Este sistema busca optimizar los recursos disponibles para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias de gran escala.

El personal que se ha trasladado cuenta con capacitación específica en el combate de incendios en terrenos difíciles y se integró de inmediato a otros cuarteles que operan en la zona. Desde la institución se informó que el cuartel permanecerá en estado de alerta, monitoreando la evolución del operativo y respondiendo a las necesidades que surjan desde el centro de operaciones.

Etiquetas: la rioja chilecito incendio forestal bomberos voluntarios emergencia sistema provincial de bomberos
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