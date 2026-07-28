Martes, 28 de Julio 2026
Turismo

La Rioja destaca en turismo: ingresos superan los $12.000 millones en invierno

La Rioja cerró las vacaciones de invierno con un impacto económico de más de $12.012 millones y una ocupación hotelera que alcanzó el 70% en su pico. Destinos como Olta y Villa Unión se destacaron entre los más visitados.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
La Rioja destaca en turismo: ingresos superan los $12.000 millones en invierno
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La actividad turística en La Rioja tuvo un cierre exitoso de las vacaciones de invierno, con un impacto económico que superó los $12.012 millones entre el 6 y el 26 de julio, según el Observatorio Económico de Turismo. La ocupación hotelera promedio alcanzó el 65%, con un pico del 70% en la tercera semana, destacando este período como el más activo para el turismo provincial.

Los destinos más visitados incluyeron Olta con un 78% de ocupación, seguido por Villa Unión y Chilecito con 73% y 70%, respectivamente. El programa Previaje Riojano fue fundamental, ejecutando la totalidad de los $250 millones destinados a fomentar el turismo interno a través de vouchers en Chachos. En total, se realizaron 1.899 canjes, beneficiando a turistas y prestadores de servicios.

Estos resultados subrayan la importancia del turismo para el desarrollo económico provincial, reflejando un dinamismo significativo en el movimiento comercial, gastronómico y de servicios en los distintos departamentos de la provincia.

Etiquetas: la rioja turismo impacto económico vacaciones de invierno previaje riojano ocupación hotelera
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5073 articles →

Artículos relacionados

El programa Previaje recibe un impulso de $50 millones para potenciar el turismo en La Rioja

Nueva dársena para buses turísticos en el microcentro: mejora en movilidad y turismo local

Éxito turístico en La Rioja: ocupación hotelera al 80% y $100 millones generados en Chachos durante las vacaciones de invierno.

Ocupación turística del 80% en La Rioja durante las vacaciones de invierno

El Previaje Riojano promete un reintegro del 50% para impulsar el turismo local

Beneficiarios del Previaje inician sus viajes y generan expectativas en el turismo local

Beneficiarios del Previaje Riojano impulsan el turismo local en sus primeros días

Iniciativa para atraer inversiones en La Rioja recibe apoyo del sector turístico local

El turismo en Argentina: desafíos y oportunidades para el desarrollo regional
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar