La Rioja destaca en turismo: ingresos superan los $12.000 millones en invierno

La Rioja cerró las vacaciones de invierno con un impacto económico de más de $12.012 millones y una ocupación hotelera que alcanzó el 70% en su pico. Destinos como Olta y Villa Unión se destacaron entre los más visitados.

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La actividad turística en La Rioja tuvo un cierre exitoso de las vacaciones de invierno, con un impacto económico que superó los $12.012 millones entre el 6 y el 26 de julio, según el Observatorio Económico de Turismo. La ocupación hotelera promedio alcanzó el 65%, con un pico del 70% en la tercera semana, destacando este período como el más activo para el turismo provincial.

Los destinos más visitados incluyeron Olta con un 78% de ocupación, seguido por Villa Unión y Chilecito con 73% y 70%, respectivamente. El programa Previaje Riojano fue fundamental, ejecutando la totalidad de los $250 millones destinados a fomentar el turismo interno a través de vouchers en Chachos. En total, se realizaron 1.899 canjes, beneficiando a turistas y prestadores de servicios.

Estos resultados subrayan la importancia del turismo para el desarrollo económico provincial, reflejando un dinamismo significativo en el movimiento comercial, gastronómico y de servicios en los distintos departamentos de la provincia.