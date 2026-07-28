Martes, 28 de Julio 2026
Policiales

Secuestran 10 kilos de hoja de coca tras vuelco en Quebrada de La Cébila

Un automovilista de 20 años volcó en la Ruta Nacional 60, encontrándose 40 paquetes de hojas de coca en su vehículo. La carga pesa cerca de 10 kilogramos y fue secuestrada por autoridades.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 10 min 1 min de lectura
Secuestran 10 kilos de hoja de coca tras vuelco en Quebrada de La Cébila
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un joven de 20 años sufrió un violento accidente este lunes en la Ruta Nacional 60, a la altura de la Quebrada de La Cébila, en el departamento Pomán. Tras el vuelco del vehículo, fue rescatado y trasladado de urgencia a un centro de salud para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

La intervención policial en el lugar del siniestro reveló un hallazgo sorprendente. Durante la inspección del automóvil, los efectivos encontraron tres bultos que contenían un total de 40 paquetes con hojas de coca en estado natural, con un peso aproximado de 10 kilogramos.

Como consecuencia de este descubrimiento, se notificó de inmediato al Grupo Antinarcóticos (GAUR), que llevó a cabo las pruebas de campo pertinentes. La sustancia fue secuestrada formalmente bajo la dirección del Juzgado Federal, en el marco de una infracción a la Ley de Estupefacientes. Las investigaciones continúan para determinar la procedencia y el destino del cargamento.

Etiquetas: la rioja pomán accidente de tránsito drogas grupo antinarcóticos ley de estupefacientes
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5072 articles →

Artículos relacionados

Tragedia en avenida Peñaloza: un conductor pierde la vida tras un accidente.

Hombre lucha por su vida tras ataque de perro en el barrio Santa Celia

Juicio por abuso en La Rioja: se espera sentencia tras la etapa probatoria cerrada

Clases suspendidas en la Escuela "Papa Francisco" tras robo ocurrido en La Rioja

Motociclista grave tras choque con auto en la Capital: impacta en la circulación del fin de semana

Controlan incendio en Ruta Nacional 38 y protegen instalaciones clave en la región

Motociclista hospitalizado tras violento accidente en el barrio Cementerio

Motociclista en estado crítico tras accidente en la avenida San Nicolás de Bari

Dos hombres arrestados en Chamical por robo tras exhaustivas investigaciones policiales
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar