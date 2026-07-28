Secuestran 10 kilos de hoja de coca tras vuelco en Quebrada de La Cébila

Un automovilista de 20 años volcó en la Ruta Nacional 60, encontrándose 40 paquetes de hojas de coca en su vehículo. La carga pesa cerca de 10 kilogramos y fue secuestrada por autoridades.

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Un joven de 20 años sufrió un violento accidente este lunes en la Ruta Nacional 60, a la altura de la Quebrada de La Cébila, en el departamento Pomán. Tras el vuelco del vehículo, fue rescatado y trasladado de urgencia a un centro de salud para recibir atención médica por las lesiones sufridas.

La intervención policial en el lugar del siniestro reveló un hallazgo sorprendente. Durante la inspección del automóvil, los efectivos encontraron tres bultos que contenían un total de 40 paquetes con hojas de coca en estado natural, con un peso aproximado de 10 kilogramos.

Como consecuencia de este descubrimiento, se notificó de inmediato al Grupo Antinarcóticos (GAUR), que llevó a cabo las pruebas de campo pertinentes. La sustancia fue secuestrada formalmente bajo la dirección del Juzgado Federal, en el marco de una infracción a la Ley de Estupefacientes. Las investigaciones continúan para determinar la procedencia y el destino del cargamento.