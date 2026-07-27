Tragedia en avenida Peñaloza: un conductor pierde la vida tras un accidente.

Un hombre de 63 años falleció tras un accidente en la avenida Peñaloza, donde su camión impactó un poste tras sufrir una descompensación. La falta de otros vehículos evitó tragedias mayores.

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El trágico accidente ocurrido el 14 de julio en la avenida Peñaloza ha culminado con el fallecimiento del conductor de un camión de reparto de muebles. El hombre, de 63 años, sufrió una descompensación repentina que provocó que perdiera el control del vehículo, cruzando de carril e impactando violentamente contra un poste de alumbrado público.

El personal de emergencia llegó rápidamente al lugar, donde un equipo médico le brindó los primeros auxilios y lo trasladó de inmediato a un centro de salud cercano. A pesar de los esfuerzos médicos, el conductor no logró recuperarse de las graves complicaciones derivadas de su estado de salud y falleció recientemente.

Las autoridades informaron que, en el momento de la colisión, no había otros vehículos ni transeúntes en la plazoleta, lo que evitó que el accidente causara más víctimas.