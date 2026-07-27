Hombre lucha por su vida tras ataque de perro en el barrio Santa Celia

Un hombre fue atacado por un perro Dogo Argentino en Santa Celia, dejando lesiones graves. Los vecinos exigen acciones urgentes para mejorar la seguridad y regular la tenencia de animales.

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Un hombre sufrió un grave ataque a manos de un perro de raza Dogo Argentino en el barrio Santa Celia, específicamente sobre la calle Venecia. El incidente, ocurrido de forma repentina, le causó lesiones significativas en el rostro, brazos y piernas, lo que requirió asistencia médica urgente y traslado para recibir el tratamiento necesario.

Los habitantes del barrio expresaron su preocupación y malestar por la recurrente presencia de animales sueltos, solicitando a las autoridades municipales y policiales que intensifiquen los controles para prevenir situaciones similares que amenacen la seguridad de la comunidad. Este ataque ha reavivado el debate sobre la tenencia responsable de mascotas, especialmente de aquellas consideradas potencialmente peligrosas.

Los testimonios de los vecinos indican que este es el tercer episodio de este tipo en la zona, lo que ha generado un clima de alarma. Además, se demanda la implementación de campañas de concientización sobre la tenencia responsable de perros grandes. La falta de regulación en el control de animales ha sido un problema recurrente en diversos sectores de la ciudad.

La comunidad espera que este lamentable hecho impulse a las autoridades a adoptar medidas concretas y efectivas para garantizar la seguridad de todos, resaltando la necesidad de una respuesta coordinada entre la municipalidad y las fuerzas de seguridad.