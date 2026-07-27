Martes, 28 de Julio 2026
Economía

Indemnización histórica: un banco deberá compensar por tarjeta de crédito no autorizada

La Justicia falló a favor de un consumidor contra un banco por emitir una tarjeta sin autorización, impuso una sanción de un millón de pesos y ordenó publicar la sentencia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas emitió un fallo a favor de un consumidor que había interpuesto una demanda contra una entidad bancaria por daños y perjuicios. La sentencia, liderada por la jueza subrogante Dra. Ana Carla Menem, estableció que el banco actuó de manera indebida al emitir una tarjeta de crédito sin autorización, generando cargos no solicitados y afectando el historial crediticio del demandante.

Durante el juicio, se demostró que el consumidor nunca había solicitado ni utilizado la tarjeta, pero el banco le atribuyó gastos y reportó su situación de mora. A pesar de los reclamos del usuario, la entidad no brindó respuestas adecuadas, lo que afectó gravemente su reputación comercial y situación financiera.

El fallo incluyó la obligación del banco de reparar el daño emergente, que se cuantificará en una etapa posterior. Además, se reconoció el daño moral, tomando como base el valor de pasajes aéreos internacionales para cuatro personas. Se impuso una sanción de un millón de pesos por daño punitivo, y se ordenó la publicación de la sentencia en medios de comunicación como una medida ejemplar.

Finalmente, se estableció que la parte demandada deberá asumir las costas procesales, sentando un precedente significativo en la protección de los derechos del consumidor.

Etiquetas: argentina derechos del consumidor juicio entidad bancaria daños y perjuicios protección al consumidor
TL;DR

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