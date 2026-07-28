Martes, 28 de Julio 2026
La Rioja

Alerta meteorológica: vientos y niebla afectan la visibilidad en La Rioja

El Sistema Provincial de Emergencias La Rioja lanzó un alerta por vientos de hasta 100 km/h, humo y niebla, afectando a varios departamentos. Se recomienda precaución ante la reducción de visibilidad y complicaciones por incendios.

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Redacción Equipo Editorial
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Un alerta preventivo ha sido emitido por el Sistema Provincial de Emergencias La Rioja debido a la presencia de vientos, humo y niebla que afectarán a varios departamentos. Los vientos, que se esperan con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, alcanzarán ráfagas de hasta 100 km/h en la zona cordillerana, afectando especialmente a Vinchina, General Lamadrid, General Felipe Varela, Famatina, Chilecito, San Blas de los Sauces e Independencia. Esta alerta estará vigente durante la noche de este lunes y la mañana del martes.

Asimismo, se ha reportado humo y ceniza en Chilecito, Sanagasta y Capital debido a un incendio forestal en la región, lo que podría generar complicaciones para los habitantes. Este alerta por humo se mantendrá en las próximas horas. También se ha emitido un alerta por niebla que afectará a Capital, Chamical, General Belgrano, General Juan Facundo Quiroga, General Ocampo, Rosario Vera Peñaloza y General San Martín, lo que podría reducir considerablemente la visibilidad.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones climáticas y seguir las recomendaciones de seguridad. La situación actual subraya la importancia de un sistema de alerta eficaz para preparar a la comunidad ante eventualidades, especialmente con el aumento de la temperatura y la sequía.

Etiquetas: la rioja alerta meteorológico vientos humo niebla incendios forestales
TL;DR

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