Quintela lamenta la tragedia en San Juan que dejó 7 fallecidos en un accidente

Siete personas, incluyendo altos funcionarios, perdieron la vida en un accidente aéreo mientras se dirigían a La Rioja para combatir incendios en Chilecito. La tragedia ha generado una profunda conmoción en ambas provincias.

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Un trágico accidente de helicóptero en San Juan ha dejado un saldo de siete fallecidos, entre ellos el director de Protección Civil, Carlos Heredia, y el subjefe de la Policía, Germán Videla. Estas personas se dirigían a La Rioja para colaborar en la lucha contra los incendios en Chilecito. La noticia ha causado una profunda conmoción en ambas provincias, especialmente en San Juan, donde familiares y amigos lamentan la pérdida de estos valientes servidores públicos.

El gobernador de La Rioja expresó su "enorme tristeza y profundo dolor", destacando el sacrificio de quienes fallecieron en cumplimiento de su deber. También extendió sus condolencias a las familias de las víctimas, que incluyen al jefe de Bomberos, Rubén Castro, y otros brigadistas. Subrayó el compromiso de su gobierno para apoyar a los afectados, resaltando su cercanía con la familia de Andrés Bosch, uno de los caídos.

Este incidente ha puesto de manifiesto la necesidad de colaboración entre provincias en situaciones de emergencia, especialmente en el contexto de los incendios que afectan al país. La comunidad ha respondido con homenajes y muestras de respeto hacia los caídos, utilizando las redes sociales para expresar sus condolencias y recordar la valentía de quienes arriesgan sus vidas por el bienestar de otros.