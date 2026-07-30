Sábado, 1 de Agosto 2026
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Tragedia en San Juan: se estrella helicóptero de combate de incendios con 7 víctimas

Siete personas perdieron la vida en un accidente aéreo en San Juan, mientras operaban contra incendios forestales. El helicóptero, que iba hacia La Rioja, perdió contacto en una zona de difícil acceso.

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Un trágico accidente aéreo tuvo lugar en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, resultando en la muerte de siete personas. La aeronave, un helicóptero Bell 412, perdió contacto mientras realizaba operativos contra incendios forestales. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó la noticia, lamentando la pérdida de varios funcionarios y miembros de la tripulación.

Entre las víctimas se encuentran el director de Protección Civil, Carlos Heredia, el subjefe de la Policía, Germán Videla, y el jefe de Bomberos, Rubén Castro, junto con otros brigadistas. El accidente ocurrió durante una capacitación de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que tenía como objetivo colaborar en el control de un incendio en Chilecito, La Rioja.

Las tareas de rescate se complicaron debido a la ubicación del accidente, en una zona de difícil acceso, y a la presencia de neblina. En respuesta a la tragedia, el Gobierno de San Juan decretó tres días de duelo provincial, suspendiendo actos festivos y ordenando el izado de la bandera a media asta. Las causas del accidente están bajo investigación por la Justicia Federal.

Etiquetas: san juan accidente aéreo ischigualasto agencias de emergencia incendios forestales duelo provincial
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