Chachos recibirán un pago de $50.000 que comenzará a ejecutarse el 20 de agosto

El Gobierno provincial implementará un bono de $50.000 en Chachos para trabajadores públicos, disponible a partir del 20 de agosto. Se busca dinamizar el comercio local.

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El Gobierno provincial ha informado sobre la entrega de un bono de $50.000 en Chachos, destinado a los trabajadores de la administración pública. Este beneficio se podrá retirar a partir del 20 de agosto en puntos específicos, como la Dirección General de Rentas y las oficinas de la Empresa de Distribución de Electricidad de La Rioja (EDELaR).

El secretario General de la Gobernación, Ricardo "Ricky" Herrera, confirmó que los salarios de julio se abonarán a principios de agosto, y que los trabajadores deberán presentarse de manera presencial para acceder al bono. Además, indicó que la entrega se mantendrá hasta diciembre, con una evaluación de los resultados al finalizar el año, lo que permitirá definir su continuidad en 2027.

La implementación de este bono busca fortalecer el consumo interno y dinamizar el comercio local, generando un impacto positivo en la actividad comercial. La administración provincial considera que esta medida beneficiará no solo a los trabajadores, sino también a los comercios y servicios de la región, en un contexto donde es crucial impulsar el consumo.