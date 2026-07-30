Sábado, 1 de Agosto 2026
Policiales

Prisión preventiva en La Rioja por abuso sexual en un caso de violencia de género

Un hombre fue procesado con prisión preventiva por abuso sexual y desobediencia a la autoridad en un caso de violencia de género, tras una investigación que evidenció múltiples testimonios y informes psicológicos que respaldan la denuncia.

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El Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2, bajo la dirección de la Dra. Gisela Flamini, ha dictado el procesamiento con prisión preventiva de un hombre acusado de abuso sexual simple y con acceso carnal, así como desobediencia a la autoridad en un marco de violencia de género. Esta decisión se tomó tras una investigación exhaustiva que recopiló declaraciones testimoniales, informes psicológicos y otros elementos probatorios.

La causa se inició a raíz de una denuncia presentada en 2020 por una mujer que reportó haber sufrido violencia psicológica, acoso y abuso sexual durante su relación laboral con el imputado. A medida que la investigación avanzó, se incluyeron nuevos hechos que ampliaron la imputación del acusado.

La jueza destacó que el contexto probatorio no se basó solamente en el testimonio de la denunciante, sino también en las declaraciones de excompañeros de trabajo y otras personas cercanas. Los informes periciales confirmaron la existencia de un entorno de violencia de género y las consecuencias psicológicas que sufrió la víctima. Además, se determinó que la denunciante presenta signos de trauma psicológico y trastorno por estrés postraumático, vinculados a los hechos investigados.

Etiquetas: violencia de género abuso sexual procesamiento con prisión preventiva justicia argentina derechos humanos Gisela Flamini
TL;DR

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