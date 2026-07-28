Homenaje a Wenceslao Pedernera: 50 años de su legado en Sañogasta

A 50 años del asesinato de Wenceslao Pedernera, su nieto Daniel Torres destaca el legado del mártir riojano en actividades conmemorativas en Sañogasta. La memoria familiar se entrelaza con la lucha por los derechos humanos.

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A 50 años del asesinato del beato y mártir Wenceslao Pedernera, su nieto, el arquitecto Daniel Torres, compartió su testimonio en el Canal 11, resaltando el legado de su abuelo y las conmemoraciones en Sañogasta. El crimen de Pedernera, ocurrido el 25 de julio de 1976, dejó una huella profunda en la historia de la provincia y del país, en un contexto de persecución junto a otros religiosos.

Durante la entrevista, Torres expresó su orgullo y privilegio por llevar el apellido familiar y reflexionó sobre la significativa figura de su abuelo como patrono de los campesinos. Señaló que Pedernera trabajaba con la comunidad, fomentando el pensamiento crítico en un tiempo en que esto era peligroso. “Quisieron callarlo de la peor manera, pero nunca dimensionaron que se iba a transformar en lo que es hoy”, comentó.

El nieto también destacó el papel fundamental de su abuela “Coca”, quien, tras el trágico asesinato, crió sola a sus tres hijas en condiciones adversas. Torres subrayó su fortaleza y esfuerzo, mencionando cómo ella logró salir adelante con dignidad, colaborando con la escuela local y manteniendo a su familia.

En relación a las actividades conmemorativas, Torres confirmó la participación de su familia en una misa emotiva y una marcha en Sañogasta, además de la presentación de una nueva estatua en honor a su abuelo, en colaboración con áreas de Derechos Humanos y autoridades nacionales. Estas acciones buscan honrar la memoria de Pedernera y reafirmar el compromiso con la justicia y los derechos humanos.